Внимание, мужчины: ученые рассказали, какие продукты вам есть нельзя

Как оказалось, не все самые обычные продукты можно употреблять сильной половине человечества.

Мужчинам врачи рекомендуют полностью отказаться от шашлыка. Ведь именно в его «поджаристой» корочке слишком много канцерогенов, которые наносят непоправимый вред здоровью.

Вкусная жареная курочка тоже попала в список запрещенных для мужчин продуктов.

По мнению ученых, слишком частое употребление этого продукта может превратить мужчину в женщину, нарушив деятельность мужских гормонов.

А если вы предпочитаете еще и салат из капусты, да к тому же и пивом все это запивать, то переход к женскому типу вам непременно обеспечен. Кстати, перед соревнованиями японские борцы сумо всегда едят только курятину.

Любителям бутербродов с колбасой также необходимо быть осторожными. По той причине, что белый хлеб снижает потенцию, а колбаса содержит канцерогены и много соли, которые плохо влияют на работу сердца.

Мужчинам стоит отказаться от мятных чаепитий и жвачек с ментолом, так как мята успокаивает весь организм и влияет на потенцию.

Также негативно воздействует на мужской организм курение.

Ученые говорят о том, что не только питание влияет на здоровье, но и образ жизни в целом. Однако еда является одним из важных факторов, воздействующих на общий тонус организма и самочувствие человека в любом возрасте.