Назван продукт, убивающий тягу к вредной еде

Мода на здоровый образ жизни многим дала толчок задуматься о том, что и как нужно есть, чтобы чувствовать себя здоровым и хорошо выглядеть. Ученые наконец назвали продукт, который поможет побороть тягу к вредной пище. Возьмите себе на заметку.

Полезные перекусы — тема, волнующая всех, кто встревожен своим здоровьем и хочет продлить жизнь, не размениваясь на неправильное питание.

Многие люди падки на быстрые углеводы и потребляют джанк-фуд (от английского junk food), или «вредную, нездоровую пищу», к которой относятся чипсы, фаст-фуд, сладкие безалкогольные напитки и т. д.

Часто, не имея времени в течение дня, люди прибегают к таким нездоровым снэкам. Но наконец ученые провели фурор в области питания. Новое исследование провели сотрудники Медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне.

Ученым удалось установить, какой продукт эффективно помогает побороть тягу к употреблению вредной еды. Это грецкие орехи. Они помогают придерживаться правильного питания, уменьшая тягу к еде и способствуя длительному ощущению сытости.

Чтобы прийти к такому выводу, специалисты просканировали мозговую активность и пришли к выводу, что употребление грецких орехов повышает активность в участке мозга, связанном с контролем. Таким образом,

употреблявшие орехи люди становились более дисциплинированными в ситуациях с искушением нездоровой пищей в виде гамбургеров и сладостей.

Кроме того, грецкие орехи надолго избавляют от чувства голода, перебивая желание побыстрее съесть джанк-фуд.