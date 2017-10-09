«Однозначно анорексия»: свежий снимок звезды Comedy Woman ужаснул фанатов

33-летняя Надежда Сысоева всегда отличалась стройной фигурой, однако в последнее время внешний вид звезды Comedy Woman вызывает нешуточные споры среди подписчиков. Глядя же на свежий снимок в Instagram, многие фолловеры просто пришли в ужас от того, насколько худой выглядит девушка.

Надежда Сысоева нередко демонстрирует в Сети точеную фигуру и результаты интенсивных тренировок, а на красных дорожках подчеркивает свою стройность смелыми нарядами. Тем не менее одна из последних фотографий артистки в Instagram серьезно взволновала ее поклонников. Девушка поделилась с фолловерами кадром со съемок нового проекта, а пользователи Сети сразу обратили внимание на ее совершенно усохшую руку.

«Однозначно анорексия. Смотрится ужасно», «А чего худющая то такая», «Такая худющая, кожа да кости», «У нее уже анорексия»

(орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим. ред.), - прокомментировали снимок фанаты.

Некоторые подписчики сомневаются, что Сысоева действительно такая худая, и уверены, что Надежда просто переборщила с фотошопом. А как считаете вы?

Я пробегала мимо @romantravel ☺️🔥 #мысливслух #тнт A post shared by Надя Сысоева (@inadenka) on Oct 9, 2017 at 6:45am PDT

Ранее Надежда Сысоева признавалась, что постоянные замечания по поводу подтянутого вида ей бывают в тягость, так как она уже устала оправдываться за свой быстрый метаболизм.

«Я не голодаю, не сижу на диетах и даже не ограничиваю себя в еде - просто ем часто и нормальными порциями. Предпочитаю фрукты и овощи. Также ем мясо, морепродукты, хлеб.

И да, могу позволить себе фастфуд, мучное и сладкое», - утверждала Сысоева в интервью.