Девочка, в 8 лет перенесшая мастэктомию, помогает взрослым победить рак

Два года назад Крисси Тернер перенесла мастэктомию и стала самой юной в мире пациенткой со страшным диагнозом «рак груди». Сейчас уже 10-летняя девочка здорова. Она утверждает, что именно благодаря диагнозу поняла, насколько важна семья в жизни человека.

Крисси было 8 лет, когда она рассказала родителям о болезненном уплотнении, которое обнаружила у себя в правой груди. Мама без промедления отвела дочь к врачу, который обнаружил у той ювенильный (юношеский) рак молочной железы – опухоль, которая встречается у одного из миллиона.

«Это было ужасно, — позже рассказал журналистам отец Крисси. — Еще сложнее было объяснить моей девочке, что с ней такое. Как сказать своему ребенку, что у него рак?».

К слову, Трой Тернер сам несколько лет назад излечился от лимфомы (рака крови).

Родители знали, что у дочери плохая наследственность, поэтому к боли в груди отнеслись со всей серьезностью.

Крисси перенесла мастэктомию (ей удалили правую грудь) и с тех пор раз в 3 месяца проходит обследования на предмет рецидива. В 15-16 лет ей сделают реконструкцию груди.

«Этот опыт научил меня постоянно идти вперед и никогда не сдаваться. Пройдя это испытание, я узнала, насколько важна семья. Мы должны наслаждаться каждой секундой этой жизни!»

— говорит девочка. В настоящее время Тернер регулярно посещает реабилитационные центры, где общается как со взрослыми женщинами, так и с маленькими онкопациентами и вдохновляет их на борьбу с недугом.