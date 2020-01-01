7 вещей в 20 лет, которые защитят от морщин после 40

Возрастные морщины являются неизбежным следствием старения, но время их появления на лице и степень выраженности находятся под контролем человека. Эксперты-косметологи назвали 7 вещей, которые нужно делать после 20, чтобы избежать появления глубоких морщин после 40 лет.

Необходимо наносить солнцезащитный крем на лицо и тело всякий раз, когда вы выходите на улицу в солнечную погоду. Многие молодые люди мечтают обрести ровный шоколадный загар, который подчеркнет их привлекательность. Но чем чаще вы будете повреждать кожу солнечными лучами, тем быстрее она покроется возрастными морщинами. Не стоит об этом забывать.

Хотя бы несколько минут в день посвящайте легким физическим нагрузкам. Вы не понимаете, как это может предотвратить морщины? Дело в том, что

нагрузки усиливают кровообращение, которое питает лицо полезными веществами и омолаживает его. Долгосрочное воздействие физических нагрузок не дает коже лица покрываться морщинами раньше времени.

И еще одна рекомендация, связанная с солнцем, - проводите меньше времени на улице. Если работа требует, чтобы вы часто выходили из помещения, то защищайтесь от ущерба, который коже может нанести солнце. Носите шарф и головные уборы, а в солнечную погоду лучше не выходить на улицу с 10 утра до 4 часов дня. Помните о том, что повреждения кожи от солнца являются основной причиной преждевременных возрастных морщин у женщин.

Пейте больше воды, поскольку она вымывает токсины из организма и сохраняет увлажнение. Вода помогает коже получать необходимую влажность.

Обезвоженность провоцирует ранние морщины, что было доказано исследованиями. Если вы не любите воду, налегайте на фруктовые соки, кокосовую воды и тому подобные напитки.

Употребляйте как можно больше продуктов питания и напитков с витамином C. Каждый день необходимо получать не менее 1000 мг цитрусовых. Это поможет насытить кожу антиоксидантами, предотвращающими преждевременное старение.

С особым вниманием относитесь к выбору продуктов по уходу за кожей. Помимо очистителей и увлажнителей используйте сыворотки, богатые витамином C, поскольку они питают кожу и обеспечивают профилактику возрастных морщин.

Здоровый продолжительный сон - одно из самых главных условий защиты от возрастных морщин. Спите каждую ночь не менее 8 часов, это принесет максимальную пользу. Продолжительный сон также позволит избавиться от темных кругов под глазами.