Привычка спать под одеялом не дает выспаться

Эта привычка входит в противоречие с современными условиями жизни и ритмами организма.

По данным опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения OnePoll, 42% немцев называют излишнее тепло под одеялом причиной проблем со сном. При этом людям трудно отказаться от привычки так спать - без одеяла спит лишь один из десяти.



Использование одеяла - феномен культуры, обусловленный необходимостью большей защиты тела от переохлаждения в течение ночи.

Этот риск связан с меньшей подвижностью лежащих людей и, соответственно, меньшей выработкой тепла мышцами организма. При этом наружная температура воздуха ночью всегда ниже, чем днем.

Однако данная привычка противоречит реальности жизни в отапливаемом помещении.

Воздух в реальности не охлаждается, а одеялом люди продолжают пользоваться. В результате люди ощущают излишнее тепло под одеялом

- плохо засыпают и спят, так как организм за тысячелетия выработал привычку лучше засыпать в условиях холода.