Медики: Частое окрашивание волос способствует развитию рака

Врач лондонской больницы Princess Grace Hospital профессор Кефан Мокбел заявил, что окрашивание волос чаще шести раз в год увеличивает вероятность заболеть раком молочной железы, передает The Times.

Хирург изучил истории болезни пациенток, страдающих от рака груди, и пришел к выводу, что у женщин с окрашенными волосами на 14% обнаруживают данное заболевание.

«Наши исследования выявили статистическую связь между воздействием красителей для волос и возникновением онкологического заболевания молочной железы.

Я бы рекомендовал уменьшить воздействие на волосы синтетических красителей до шести раз в год

и регулярно проходить обследование у специалистов», − отметил Мокбел.

По его словам, предпочтительнее выбирать средства, которые содержат натуральные красители.