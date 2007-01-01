Ученые рассказали, почему опасно оперироваться вечером и ночью

Хирургические операции, которые проводятся во второй половине дня, бывают менее удачными и влекут за собой большее число осложнений. К такому выводу пришли ученые из Университета Мичигана в США.

Новое исследование показало, что проходящие через нейрохирургические операциипациенты, которых оперируют в период с 9 вечера до 7 утра, имеют повышенный риск осложнений по сравнению с теми, кого оперируют ранее. Отметим, что проведение экстренных нейрохирургических операций необходимо в любое время суток.

Предыдущие исследования показали, что

существует связь между хирургическим/терапевтическим вмешательством по ночам и более плохим исходом болезни.

Особенно это касалось пациентов, которые проходили через сосудистую ангиопластику, ортопедические хирургические операции, пересадку органов, колоректальные операции, а также жертв остановки сердца.

Другие ученые обнаружили связь между временем начала хирургической операции и смертностью пациента, однако до последнего времени это не затрагивало области нейрохирургии.



И вот теперь ученые проанализировали всех пациентов, которые проходили через нейрохирургические операции в период с 2007 по 2014 годы в медицинском центре при Университете Мичигана.

В общей сложности, исследованием были затронуты 15 807 пациентов. За данный период было выявлено 785 послеоперационных осложнений.

Исследование показало, что вероятность подобного рода осложнений увеличивается более чем на 50%, если операции проводятся вечером и ночью, а также рано утром.



Когда исследователи оценили продолжительность операций, то

вероятность послеоперационных осложнений ещё больше выросла при процедурах в период с 9 вечера до 7 утра.

Единственным статистическим важным фактором, позволяющим предсказать тяжесть этих осложнений, было то, являлась ли операция экстренной или запланированной.

Исследователи полагают, что необходимо понять, почему время начала хирургической операции связано с подобного рода осложнениями.

Лучшее понимание этого феномена позволит снизить вероятность осложнений и повысить качество процедур.