Почему не стоит пользоваться антибактериальным мылом

Эксперты в области гигиены рассказали, почему человеку не стоит часто пользоваться антибактериальным мылом. Оно содержит химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы.

Если на упаковке с антибактериальным мылом имеется соответствующее словосочетание, оно означает, что продукт содержит специфический химический агент, способный убивать бактерии.

В большинстве случаев речь идет о триклозане или триклокарбане.

Многочисленные исследования показали, что эти химические вещества разрушают эндокринную систему.

Длительное воздействие триклозана может увеличить риск развития аллергии, особенно у детей. Американские ученые предупреждают, что эти химические вещества опасны для развивающегося организма.





Все виды мыла убивают бактерии, поэтому просто нет никакой необходимости покупать какие-то специфические антибактериальные сорта.

Кроме того, антибактериальное мыло обладает потенциалом создания устойчивых к антибиотикам бактерий. Существует даже теория о том, что одной из основных причин возникновения проблемы антибиотикорезистентности является как раз антибактериальное мыло.



Но чем пользоваться вместо данного мыла? Гигиенисты советуют мыть руки с помощью самого обычного мыла и воды.

Можно предотвратить развитие бактерий и других патогенов за счет использования натуральных антибактериальных агентов вроде лимонного сока, который изменяет щелочную среду бактериальных клеток, делая ее более кислотной, что разрушает микробы.

Другие натуральные антибактериальные ингредиенты высушивают бактерии, которые размножаются в условиях влажности.

Если же вы всё-таки привыкли к антибактериальному мылу, то покупайте то, что содержит не менее 60% спирта и увлажнителей.