Диетологи подсчитали оптимальную скорость снижения веса для худеющих

Не секрет, что лишний вес опасен для здоровья. Однако его слишком резкое снижение тоже может навредить. Недавно диетологи из США провели исследования и выяснили, на сколько килограммов можно безопасно худеть в неделю, передает Vlad Time. При этом диетологи считают, что одной недели в целом мало для существенного снижения веса.