Открыта загадка разговоров людей во сне

Группа специалистов из нескольких научных центров пригласила для участия в эксперименте 232 человека разного возраста и пола. На протяжении нескольких ночей ученые пристально следили за тем, что и как говорили во сне их испытуемые. В целом ими было услышано почти 3,5 тысячи слов.



По словам исследователей, разговоры во сне большей частью были связаны с негативными переживаниями и находили выражение в словесной агрессии.

Вежливые слова произносились спящими очень редко – главным образом, в разговорах во сне люди с кем-то конфликтовали. При этом, как выяснилось, спящие говорили вслух то, чего в обычной жизни старались не произносить.

До 10% фраз добровольцев содержали грязные ругательства.



«Во сне ненормативная лексика и словесная агрессия произносятся гораздо свободнее, чем во время бодрствования», - отметили авторы проекта.



Также ученые наблюдали за тем, что во сне люди вели себя как собеседники, то есть, не просто произносили сами слова, но и делали паузы, как будто в этот момент слово брал кто-то еще. По мнению специалистов, подобное поведение – признак активно работающего мозга.



Что касается словесной агрессии у спящих, то по ее поводу исследователи предположили следующее: «Жесткий, характер разговоров во сне может быть отражением истинных негативных чувств, по каким-то причинам оставшихся скрытыми, не высказанными вслух».