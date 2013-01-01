Ученые: раком будут болеть почти все

Представители Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали самую массовую заболеваемость раком: согласно их расчетам, количество жертв онкологических болезней увеличится в ближайшие годы на 70%. Комментируя эти данные, российский онколог Юрий Покровский отметил, что раком в той или иной степени будет болеть почти каждый человек.

К 2030 году число онкобольных станет больше на 70%, -таково мнение экспертов из ВОЗ. В настоящее время от разных видов рака ежегодно умирает 13% населения Земли.



По мнению ученых,

широкому распространению заболеваемости раком способствует несколько главных факторов - вредные привычки, нездоровое питание, потеря контроля над массой тела, стрессы, неблагоприятная экологическая среда.

Также в этом ряду проблема несвоевременной диагностики заболевания в силу отсутствия возможностей для осуществления качественной диспансеризации.



В 2013 году британская благотворительная организация по исследованию рака, Cancer Research UK, опубликовала расчеты аналитиков, указывавших на то, что спустя 15 лет рак будет диагностироваться у каждого второго человека.

Эксперты, в частности, прогнозировали наиболее существенный рост таких онкологических заболеваний как рак предстательной железы, рак кишечника, меланома.





«Есть много вещей, с помощью которых мы можем сделать рак менее вероятным: бросить курить, стать более активными, меньше употреблять алкоголя, поддерживать здоровый вес», -

сказал тогда ведущий автор исследования профессор Питер Сасиени.