Седину назвали маркером хорошего здоровья

Возможно, кто-то считает седину эстетическим недостатком, но ученые в Мадриде установили: раннее появление седых волос является как раз весьма благоприятным знаком. По крайней мере, мужчины точно не должны переживать из-за седины.

Об исследовании, в котором специалистами изучалась связь между цветом волос и общим состоянием организма, рассказал журнал «Physiological and Biochemical Zoology».

Авторы проекта сделали вывод, что у мужчин ранняя седина (после 30 лет) свидетельствует не о начале старения, а, скорее, наоборот, - о крепости организма, его хорошей защищенности от болезней.



Учеными были обработаны данные 5 тысяч человек возрастом от 30 до 60 лет.

Проведенный анализ показал,

что цвет волос связан с выработкой пигментов-меланинов, а этот процесс, в свою очередь, требует участия вещества глутатиона, самого главного антиоксиданта в человеческом организме.





Глутатион обеспечивает защиту от ведущих смертоносных заболеваний – рака, сердечно-сосудистых патологий, болезни Альцгеймера. С возрастом уровень глутатиона в организме снижается, что делает людей более уязвимыми перед опасными недугами.

Исследование позволило понять: ранняя седина означает, что организм не расходует глутатион для синтеза пигментов, обеспечивающих волосам цвет. Таким образом,

у рано поседевших сохраняются более мощные защитные резервы для противостояния нарушениям и заболеваниям.





«Седые волосы в 30-40 лет - не признак приближающейся старости. Напротив - это маркер долгожителя», - заявили специалисты.