Ученые представили новый эффективный подход в лечении ожирения



Препарат протестировали на приматах с лишним весом. Средство уменьшало аппетит, препятствовало отложению жира и ускоряло процесс сжигания жировых отложений. Так, животные начали потреблять на 40% меньше пищи, масса их тела сократилась на 10%. По мнению ученых, периодические инъекции GDF15 также снизят риск развития диабета.



У животных препарат не привел к серьезным побочным эффектам. Однако не исключено, что они могут появиться у людей. Поэтому специалисты планируют в ближайшее время провести клинические испытания с целью определения его безопасности.