Как шоколад помогает не стареть

Употребление качественного шоколада с большим количеством какао улучшает состояние кожи, что подтвердило исследование ученых из Германии. Подобный эффект может объясняться высоким уровнем антиоксидантных веществ в составе шоколада.

Авторами нового проекта стали сотрудники Института биохимии и молекулярной биологии при Университете Генриха Гейне в Дюссельдорфе. Ими был осуществлен эксперимент – его участницы, 24 женщины, ежедневно на протяжении 12 недель употребляли за завтраком шоколад в виде напитка.



Испытуемые были поделены на группы: в одной участницам давали обычный шоколад, в другой – более насыщенный какао и содержащий повышенный уровень антиоксидантов.

Дальнейшие тесты показали, что дамы из команды, употреблявшей шоколад с высоким содержанием антиоксидантов, улучшили показатели здоровья своей кожи.

В частности, их кожа не проявляла чувствительности к УФ-излучению, от которого краснели не употреблявшие шоколада женщины.



Ученые допускают, что влияние шоколада с высоким содержанием какао и антиоксидантов может оказывать крайне позитивное влияние на состояние кожного покрова. Благодаря такому шоколаду повышают защитные функции кожи в противовес солнечному ультрафиолету – главной причины внешнего старения.



Примечательно, что с выводами немецких ученых совпадает и заключение исследователей из Лондонского университета искусств, также проводивших опыты с употреблением шоколада.

В их случае участники в двух группах в течение 12 недель ежедневно употребляли по 20 граммов стандартного шоколада и шоколада с повышенным содержанием антиоксидантов (более 600 мг флаванолов на порцию).

Во второй группе кожа участников меньше поддавалась разрушительному воздействию солнца.