Какие тайны могут поведать о вас уши?

Психологи считают, что форма ушей тесно связана с характером людей. И может раскрыть всю правду о них. Поэтому каждый человек может прямо сейчас взять в руки зеркало и детально рассмотреть свою форму ушей, чтобы узнать то, что он скрывает от окружающих.

Эксперты отмечают, что уши могут рассказать многое о человеке, если знать, как «читать» то, что они говорят о здоровье и характере каждого из нас. Для этого нужно знать немного об их форме.

Если у вас уши заостренные и чуть даже оттопыренные, то это раскрывает жесткий характер. Обладатели такой формы по жизни весьма упрямые, хитрые, коварные, но умные и очень часто физически развитые.

По мнению китайских экспертов в области физиогномики, знаком долгожителя является удлиненная и толстая мочка уха. А если она еще и крупная, то человек в старости будет к тому же и очень мудрым.

Разные по форме уши могут свидетельствовать о том, что у человека достаточно противоречивый характер.

Людей с высоким интеллектом выделяет из толпы то, что их верхняя часть ушей значительно выше уровня бровей. Принято считать, что таких людей ждет в будущем финансовый успех.

А вот о низком уровне IQ говорит линия верхушки ушей, расположенная ниже уровня глаз.

О страстных и изменчивых натурах говорят маленькие плоские уши с пушком.

Тонкие и оттопыренные уши чаще всего у людей, которые имеют склонности к музыкальному искусству.