Врачи назвали продукты, которые реально вас омолодят

Исследователи из Уорикского университета составили перечень продуктов, употребление которых позволяет человеку выглядеть моложе, несмотря на реальный возраст. Благодаря веществам в таких продуктах активируется процесс регенерации клеток и тканей – это и дает эффект омоложения.

Ученые заявили, что наличие «особых веществ» в некоторых продуктах питания способствует улучшению пищеварения и кишечной флоры, что в итоге сказывается и на омоложении организма. В частности,

такими «волшебными» компонентами, по их словам, являются аминокислоты аргинин и лизин, ответственные за сигналы о насыщении, подающимися пищеварительным трактом головному мозгу.

Употребление продуктов, в составе которых есть аргинин и лизин, защищает от переедания и обеспечивает стройность.

Но также важно, отметили ученые, чтобы пища не только помогала не набирать лишний вес - она должна быть поставщиком питательных веществ для организма. Поэтому необходимо употреблять продукты, в которых есть набор различных микроэлементов, максимально полезных для здоровья.

В составленный учеными список вошли следующие продукты:

- куриное мясо, индейка, свинина (лопатка);

- скумбрия, тунец, анчоусы, крабы;

- твердые сыры;

- грецкие орехи, миндаль, фисташки, арахис, кунжут и другие орехи.

«Включите их и в ежедневный рацион питания. С их помощью вы сможете поддерживать в норме вес и одновременно противостоять преждевременным процессам старения»,

- дали совет специалисты.