Ученые назвали полезные и вредные свойства ванили

Ваниль принято считать одной из самых дорогостоящих пряностей в мире. Несмотря на то, что ее стоимость достаточно высока, она успешно нашла свое применение в кулинарии, косметологии, ароматерапии, а также медицине.

Данная пряность способна повысить аппетит и мышечную активность, а также побороть лихорадку, сонливость, пищевые и нервные расстройства.

Ванильный аромат может быстро расслабить любого человека после тяжелого рабочего дня, поднять настроение и подарить чувство домашнего комфорта и уюта.

Также эта пряность является сильным афродизиаком.

Но у ванили есть и вредные свойства, о которых мало кто знает.

Считается, что эфирное ванильное масло усиливает воздействие ультрафиолетового излучения на человеческий организм. Таким образом, любителям загара необходимо быть осторожными с ванилью.

Эту пряность также не рекомендуется употреблять людям, у которых имеются серьезные проблемы с почками и желудочно-кишечным трактом.

Нужно отметить, что, по мнению большинства врачей-диетологов, более 0,02 г ванили в порцию добавлять не следует.

Исследователи говорят о том, что использовать эту пряность стоит аккуратно, поскольку ее излишки могут негативно сказаться на здоровье. Если же употреблять ваниль в пищу в небольших количествах, то это никоим образом не скажется отрицательно на здоровье и будет приносить только пользу и добавлять хороший вкус.