К сексу готова, все надоело, хочу шоколадку: гормоны в жизни женщины

Женщина – очень гормональное создание. Ее сияние, улыбку и шарм невозможно представить без маленьких адъютантов организма – гормонов. Конечно, мужчину тоже невозможно представить без гормонов, но у сильного пола они присутствуют в абсолютно других пропорциях и не подвержены столь разнообразным изменениям, как у женщины.

Гормоны в жизни женщины играют первую скрипку, так как влияют и на физические изменения тела, и на эмоции и здоровье. Они разные, и именно их гармоничная сыгранность позволяет женщине не только быть счастливой, здоровой и женственно-сильной, но и вынашивать и воспитывать детей.

Гормональный фон женщины на протяжении жизни трижды полностью меняется, обозначая определенные периоды – пубертат, репродуктивный этап, или период плодовитости, и менопаузу.

Лучше понимая свое тело, в том числе гормоны, можно лучше понять себя, поэтому портал вопросов и ответов Tikaisievietem.lv в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией гинекологов и специалистов по родам начинает серию статей «Гормоны в жизни женщины». Из них можно будет больше узнать о сексуальности и здоровье женщины на разных возрастных этапах и в разные моменты жизни.

В этой статье коротко о гормонах, которые играют важную роль в жизни женщины – эстрогенах, прогестероне, фолликулостимулирующем гормоне пролактине, а также о мужских гормонах андрогенах.

Обаятельная и любящая. Эстрогены

В те моменты, когда женщина становится особенно обаятельной и очаровательной, вероятнее всего, это происходит благодаря ее женским гормонам эстрогенам, а особенно эстрадиолу (E2 или 17-бета эстрадиолу), которые выделяют функционирующие яичники. Термин «эстроген» образовался от слов oestrus, что по-гречески значит «страсть, возбуждение, течка, безумие», и genus – «создавать».

Этот гормон обеспечивает женщинам хорошее настроение, память, остроту мышления, нормальное кровяное давление, здоровый сон, красивые волосы, крепкие ногти, молодо выглядящую кожу и крепкие кости,

расположение естественной жировой ткани по женскому принципу – на груди и на бедрах, активный обмен веществ и женственность. Если эстроген выделяется в оптимальных количествах, его можно считать и натуральным средством для похудения.

В течение цикла самого высокого уровня эстрадиол достигает во время овуляции – природа позаботилась о том, чтобы в эти фертильные дни женщина была особенно очаровательной и страстной. Оптимальный уровень эстрадиола способствует зачатию – матка выделяет цервикальную слизь, обеспечивая подвижность сперматозоидов, подготавливает внутренний слой матки (эндометрий) в ожидании оплодотворенной яйцеклетки.

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Но для того, чтобы в организме была гармония, эстрадиол должен быть уравновешен другими гормонами. Так, например, если эстрадиол начинает чрезмерно доминировать в гормональном оркестре, это может вызвать отеки, проблемы с венами, боль в груди, в матке могут появляться миомы и аденомиозы, когда эндометрий находится не только в полости матки, но и в ее мышечном слое, то есть в стенке матки.

При наступлении менопаузы уровень эстрадиола в женском организме понижается, и это влияет на кожу, волосы, кости, мозг, мышление, сон и кровяное давление. Чтобы его компенсировать, врачи нередко рекомендуют женщинам рассмотреть возможность применения гормонозаместительной терапии или ГЗТ.

К беременности готова. Прогестерон

Термин «прогестерон» произошел от слов «про» – «для» и «гестация» – «беременность». Этот гормон во второй половине каждого цикла после овуляции выделяет сформировавшееся в яичнике желтое тело, чтобы подготовить слизистую оболочку матки к возможной беременности. Она начинает лучше снабжаться кровью, становится более теплой и готова принять оплодотворенную яйцеклетку. Если наступает беременность, организм начинает выделять уже повышенные дозы прогестерона, чтобы сохранить беременность.

С помощью прогестерона яичники отправляют сообщение и командному пункту всех гормонов в мозгу – гипофизу, сообщая о том, что в созревании новой яйцеклетки сейчас нет нужды.

Если беременность не наступает, эта прогестероновая информация действует примерно 14 дней, если наступает – то больше.

Природа устроила так, что прогестерон стимулирует аппетит и способствует более экономному расходу накопленных резервов. В древние времена нашим праматерям часто грозил голод – выживали те, чей организм во время беременности и незадолго до ее наступления становился более прожорливым и экономным, именно поэтому после овуляции, во второй половине цикла, у женщин увеличивается аппетит, а обмен веществ замедляется.

Эффекты прогестерона многие женщины чувствуют во второй половине цикла как предменструальный синдром, или ПМС, – аппетит повышается, хочется шоколада, наблюдается задержка жидкости в тканях, может вздуваться живот, возможны эмоциональная тревожность, усталость, нервозность, головные боли, проблемы с кровяным давлением и другие странные ощущения в теле.

В женском организме прогестерон должен находиться в равновесии с эстрадиолом. Если не хватает прогестерона, яичники выделяют слишком много эстрадиола. Это способствует чрезмерному росту внутреннего слоя матки (эндометрия) или гиперплазии,

возникают проблемы с венами, появляются отеки, болезненные и тяжелые менструации с усиленным кровотечением, а также повышается риск развития рака эндометрия (слизистой оболочки матки).

Если в организме слишком много прогестерона, у женщины могут быть нарушения менструального цикла, сильные головные боли, чувство усталости, частая смена настроения, даже депрессия, обострение аллергических реакций, вздутие живота, ухудшение зрения и понижение кровяного давления.

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Новости с командного пункта. Фолликулостимулирующий гормон

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) выделяет гормональный командный пункт в мозге – гипофиз. Он передает яичникам сообщение о том, что нужно выращивать фолликулы и готовиться к овуляции. Гипофиз выделяет этот гормон, реагируя на пониженный уровень эстрадиола в крови. В свою очередь, прогестерон уменьшает выделение ФСГ.

Еще за 10–15 лет до наступления менопаузы в яичниках заметно уменьшается количество половых клеток, и уровень как эстрогенов, так и прогестерона циклически не увеличивается, гипофиз посылает все больше ФСГ.

Начинаются характерные для пременопаузы изменения: могут быть нарушения менструального цикла, эпизодические приливы, возможны повышение кровяного давления, бессонница, а также боли в суставах.

Для кормления грудью. Пролактин

Пролактин – это гормон кормления грудью, который производит гипофиз и способствует выделению молока. До тех пор, пока женщина кормит ребенка грудью, этот гормон может задерживать овуляцию и менструацию. Поэтому появилось мнение, что кормление грудью не позволяет забеременеть, пока не восстановились менструации. Однако на 100% полагаться на этот эффект нельзя. Может случиться так, что цикл восстановился, овуляция произошла, но менструации нет, потому что женщина уже зачала следующего ребенка.

Пролактин может способствовать и усилению аппетита, и накоплению резервов, однако повышение уровня пролактина не может являться оправданием значительного увеличения веса

– это все-таки чаще всего связано с количеством еды и небольшой физической активностью в повседневной жизни.

Уровень пролактина может повышаться и с возрастом или во время климакса, а также при наличии большого стресса или тяжелых тренировок. Некоторые медикаменты и опухоль гипофиза (аденома гипофиза) также могут вызвать повышение уровня пролактина.

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Мужественное в женщине. Андрогены

Андрогены (от греческих слов andros – «мужчина» и genos – «создавать») – это целая группа стероидных (половых) гормонов, отвечающих за мужские признаки. Самым известным и сильным из них является тестостерон.

Несмотря на то, что у женщин уровень андрогенов значительно ниже, чем у мужчин, они имеют большое значение в общем звучании гормонального оркестра.

Особенно потому, что по своей структуре они похожи на женские гормоны эстрогены и в определенных обстоятельствах могут в них превращаться. Так, например, если в крови тестостерона слишком много, чтобы регулировать гормональный баланс, то в организме начинает усиленно производиться эстроген, и наоборот.

Андрогены начинают усиленно работать в подростковом возрасте – повышается либидо, активнее работают потовые железы. У подростковых прыщей и волос, которые быстро становятся сальными, вероятнее всего, существует прямая связь с повышением уровня андрогенов.

Так, например, если тестостерона недостаточно, у женщины понижается либидо и желание сексуальной активности, появляется слой подкожного жира на животе, подбородке и руках, уменьшается мышечная масса, появляется усталость, быстрая раздражительность, иногда даже депрессивное настроение.

Если у женщины повышен уровень андрогенов, то у нее волосы становятся более жирными, активнее работают сальные железы в коже и чаще наблюдаются прыщи. Усиленно растет волосяной покров на теле, особенно в нехарактерных для женщины местах,

например, на лице, груди, средней линии живота, ноги тоже становятся более волосатыми. Андрогены могут повлиять на корешки волос – волосы становятся более тонкими и выпадают, вызывая облысение или алопецию. Если уровень андрогенов чрезмерно повышен, у женщины понижается голос, увеличивается сексуальная активность. Может измениться менструальный цикл, менструации становятся нерегулярными или даже пропадают, может наступить бесплодие.

Что делать?

Если самочувствие и различные проявления заставляют думать о том, что уровень какого-либо гормона понижен или повышен, или наблюдается полный их дисбаланс, совет опять один – посетить своего семейного врача или гинеколога, возможно, необходима консультация специалиста. Да, утрата гормонального баланса может вызвать и небольшие, и серьезные проблемы со здоровьем, но главное, что это поправимо! Первый шаг – нужно пойти к врачу!

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