Равшана Куркова рассказала, как ей удается в 37 лет выглядеть на 20

Я редко пользуюсь декоративной косметикой в обычной жизни: бальзам для губ, немного кремовых румян и, по необходимости, консилер. Поэтому защитный крем Божественный Иммортель SPF20 от @loccitane_ru для меня удобен - он придаёт коже сияющий свежий вид и с ним не нужна никакая косметика. А какое средство порекомендуете вы? / 📸: @xenichez 🙏🏻

A post shared by Ravshana Kurkova (@rav_shana) on Oct 10, 2017 at 7:39am PDT