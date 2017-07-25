Равшана Куркова рассказала, как ей удается в 37 лет выглядеть на 20

Поклонники Равшаны Курковой часто интересуются секретами ее молодости и красоты. На радость фанатам в интервью одному из российских порталов актриса наконец рассказала о бьюти-уловках, которые помогают ей отсрочить появление морщин и сохранить по-девичьи стройную и подтянутую фигуру.

Интернет-пользователи не устают поражаться тому, как феноменально молодо выглядит Равшана Куркова. В своем Instagram актриса нечасто делится рецептами сохранения молодости, однако наконец раскрыла все карты в беседе с журналистами портала Buro 24/7.

Макияж

Равшана призналась, что в уходе за собой всю жизнь следует советам мамы и бабушки, которые являются сторонницами натуралистического подхода. Соблюдая их рекомендации, Куркова очень поздно начала краситься.

«Бабушка всегда считала, что ухоженная естественность более женственна, чем тонна косметики. Говорила, что чем раньше ты начинаешь краситься, тем быстрее лицо теряет свою природную красоту и бледнеет с годами.

Может быть, в детстве меня так и пугали, но это правда работает», — рассказала актриса об одном из главных бьюти-секретов.

Уход за лицом

А вот уходу за лицом Куркова, напротив, уделяла тщательное внимание с самой юности. Равшана каждый день очищает кожу с помощью пенки, а затем наносит тоник, сыворотку и ночной крем, распределяя его как на область под глазами, так и на зону декольте.

Раз в неделю актриса делает маски, пилинги и скрабы — и все это в домашних условиях, потому что на косметолога она попросту не находит времени.

В косметичке Равшаны есть два незаменимых средства, без которых она редко выходит из дома — термальная вода и солнцезащитный крем с SPF-фактором 30 (кожа звезды склонна к пигментации).

Забота изнутри

Каждое утро Равшана начинает со стакана воды с лимоном. Им она запивает таблетку с эхинацеей — это хорошо способствует укреплению иммунитета, особенно в зимнее время.

На завтрак Куркова ест овсяную кашу, в которую добавляет сгущенное молоко, сухофрукты, орехи и ягоды годжи.

Несмотря на то, что хорошая фигура досталась знаменитости от природы, она все равно старается правильно питаться и любит физическую нагрузку.

Спасибо @dolcegabbana за этот летний образ и Идеальное настроение для @Martini_Official 💃🏻 💞#PlayWithTime ☀#MartiniTonic 😘 / tbt #Rome A post shared by Ravshana Kurkova (@rav_shana) on Jul 25, 2017 at 9:35am PDT

Отношение к пластике

Куркова убеждена, что каждая женщина должна следить за собой, но призывает делать это без фанатизма. По мнению Равшаны, увлечение омолаживающими бьюти-процедурами и пластикой способны дать лишь обратный эффект.

«Важно понимать, что возраст проявляется и при гладком лице. Старость — это не морщины, важнее то, что ты транслируешь, сколько в тебе сил, энергии, желаний, легкости.

Когда глаза горят, ты чувствуешь себя живым, ты счастлив, в твои морщины можно влюбиться без памяти», — считает звезда. А вы разделяете позицию Курковой?