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Раскрыта главная опасность газировки

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: panthermedia.net/Ronalds Stikans/Scanpix

Ученые из ЮАР выявили смертельную опасность газировки. Исследование опубликовано в Journal of the Endocrine Society, сообщает Daily Mail.

Регулярное употребление такого напитка способствует развитию метаболического синдрома, приводящего к сахарному диабету второго типа и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Например, употребление более двух баночек газировки в неделю связано с риском возникновения сахарного диабета второго типа, тогда как одной — с повышением кровяного давления.

К подобным выводам авторы пришли, проведя метаанализ 36 исследований, посвященных употреблению подслащенных напитков.

Специалисты отмечают, что стандартная банка кока-колы объемом 0,33 литра содержит около 39 граммов сахара, что на 14 граммов больше дневной нормы для взрослого человека.

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