Осторожно! Обручальные кольца опасны для мужчин

Общепринятый стиль женатого мужчины предполагает наличие обручального кольца, однако исследователи из США представили данные о том, что мужскому здоровью привычка носить кольцо может и навредить. В то же время специалисты уверяют, что для женщин обручальные кольца не представляют аналогичной угрозы.

Кольца носят десятилетиями, а золото имеет свойство окисляться – именно в этом ученые видят корень зла, пишет «ВладТайм». Как установили биохимики,

взаимодействие кожи и постепенно окисляющегося металла провоцирует химические реакции, последствия которых могут негативно сказаться на состоянии половых желез у мужчин.

Исследователи заявили: оксиды золота, проникая через поры кожи, могут нарушать привычную работу половых желез, что способствует развитию нарушений в сексуальной сфере.

В связи с этим ученые порекомендовали несколько правил безопасности.

По их словам,