Осторожно! Обручальные кольца опасны для мужчин

Общепринятый стиль женатого мужчины предполагает наличие обручального кольца, однако исследователи из США представили данные о том, что мужскому здоровью привычка носить кольцо может и навредить. В то же время специалисты уверяют, что для женщин обручальные кольца не представляют аналогичной угрозы.
Кольца носят десятилетиями, а золото имеет свойство окисляться – именно в этом ученые видят корень зла, пишет «ВладТайм». Как установили биохимики,
взаимодействие кожи и постепенно окисляющегося металла провоцирует химические реакции, последствия которых могут негативно сказаться на состоянии половых желез у мужчин.
Исследователи заявили: оксиды золота, проникая через поры кожи, могут нарушать привычную работу половых желез, что способствует развитию нарушений в сексуальной сфере.
В связи с этим ученые порекомендовали несколько правил безопасности.
По их словам,
мужчинам нужно обязательно снимать обручальное кольцо перед сном. Помимо этого, необходимо следить за тем, чтобы оно не сдавливало палец, тем более что с возрастом многие мужчины прибавляют в весе.