Названы допустимые при отказе от сладкого продукты

Сладкие кондитерские изделия содержат много жиров и сахара, что плохо сказывается на фигуре и состоянии кожи. Кроме того, подобные десерты вызывают привыкание, так что отказ от их ежедневного употребления может стать непосильным испытанием для сладкоежек.

Тем, кто привык ежедневно есть сладкую выпечку и другие виды магазинных сладостей, но хочет покончить с этой привычкой, эксперты в области здорового питания рекомендуют включить в свой рацион некоторые продукты.

Их употребление поможет компенсировать отсутствие привычных десертов и привыкнуть к режиму питания без постоянного употребления сладкого, утверждают эксперты.

Рекомендации экспертов в связи с этим опубликовало издание «Телеграф». По их словам, нет необходимости в том, чтобы отказываться абсолютно от всех продуктов, имеющих сладкий вкус.

Специалисты заявили, что при отказе от калорийных жирных десертов можно употреблять следующие продукты: фрукты и ягоды, сухофрукты, мед, постную выпечку, в которой отсутствуют дрожжи и сахар, шоколад с уровнем какао 75%, мармелад (без сахарной обсыпки). В то же время они подчеркнули: в употреблении этих заменителей вредных десертов обязательно следует соблюдать норму.

«Главный плюс этих продуктов в том, что они не мешают организму избавляться от лишних килограммов и при этом психологически поддерживают тем, что приятны на вкус.

К тому же в них содержится много полезных веществ - витаминов, минералов, антиоксидантов и так далее», - цитирует журнал специалистов.