Маска из аспирина: как приготовить чудо-средство красоты

Давно известная нам ацетилсалициловая кислота – это самый лучший и достаточно недорогой лекарственный препарат, который обладает отличным жаропонижающим эффектом.

Сегодня производная ацетилсалициловой кислоты очень часто входит в состав самых разных косметических средств, действие которых направлено на уход за кожей лица.

Это вещество имеет свойство сужать поры, а также помогает легко удалить черные точки. Кроме того, производная аспирина обладает отшелушивающим свойством,

а также уменьшает всевозможные раздражения эпидермиса.

По сути - это самый лучший механический пилинг, который отлично подходит для обладателей очень жирной кожи.

Можно сказать, что такая маска является универсальным средством по уходу за эпидермисом, которая делает цвет кожи натуральным и сияюще прекрасным. Используя ее, каждая дама, без всяких сомнений, сможет очаровать своего избранника и получить от него массу комплиментов, цветов и подарков.

Для того, чтобы приготовить эффективную маску из аспирина, вам необходимо взять ложку жидкого меда, четыре таблетки лекарства и небольшое количество очищенной воды.

Для начала на каждую таблетку необходимо капнуть по капле воды для того, чтобы они набухли. Затем аспирин следует тщательно размять и в него добавить мед. Приготовленное так косметическое средство нужно нанести на хорошо очищенную кожу и оставить примерно на 10 минут. Далее необходимо смыть маску прохладной водой. Только после этого можно нанести на кожу качественный крем, который обладает увлажняющим свойством. Маску из аспирина рекомендуется использовать лишь два раза в неделю.