Лучшее варенье для поддержания здоровья зимой

Ноябрь, слякоть, столбик термометра колеблется между «плюсом» и «минусом», в результате чего метеозависимым людям сложно не только просыпаться, но и выполнять привычные дела. Упадок сил порождает снижение иммунитета, но стоит ли бежать в аптеку? В шкафах и кладовке есть не менее эффективные средства «без химии». Речь идет о варенье – вкусном десерте, обладающем широким набором полезных свойств.

1. Облепиховое варенье. Эта кисло-сладкое лакомство богато витамином С. Его концентрация в одной чайной ложке очень высока.

А еще облепиха содержит фитонциды – это природные истребители вредных микробов. То есть, регулярно употребляя такое варенье, вы значительно снизите вероятность поражения инфекционными заболеваниями.

2. Клюквенное варенье. Данная ягода содержит активные компоненты, необходимые для людей, имеющих проблемы с сердцем и предрасположенных к заболеваниям желудка. Регулярное употребление клюквенного варенья служит профилактикой образования язвы. А еще компоненты десерта разрушают плохой холестерин и снижают давление.

3. Варенье из черноплодной рябины. Оно не только нормализует давление, но и повышает иммунитет. А еще у этой домашней заготовки есть замечательное свойство – успокоительное.

Если вы чувствуете себя «клубком нервов», сделайте перерыв на чай с вареньем из черноплодной рябины, и после сладкой пятиминутки жизнь перестанет казаться невыносимо сложной.

А если есть это варенье на ночь, сон станет гораздо спокойнее. Правда, налегать на десерт в позднее время суток не стоит – это плохо отразится на фигуре.

4. Сливовое варенье. Оно богато витамином Р. Человеческий организм его не вырабатывает, поэтому всем, кто испытывает проблемы с сосудами, следует включить сливовое варенье в свой рацион. Это лакомство укрепляет стенки сосудов и служит профилактикой тромбозов.

5. Клубничное варенье. Оно полезно для профилактики простудных заболеваний, способствует нормализации давления и борется с бессонницей.