От темных кругов под глазами поможет обычная сода

Некрасивые темные круги и припухлости под глазами портят внешний вид и визуально делают старше. Но решением этой проблемы может стать обычная пищевая сода. Если регулярно использовать ее для масок в области под глазами, отражение в зеркале быстро начнет вас радовать.
На страницах журнала «Телеграф» косметологи поделились простым рецептом, помогающим избавиться от темных кругов под глазами и других проблем в крайне уязвимой области вокруг нижних век. Специалисты посоветовали с этой целью использовать аппликации из раствора пищевой соды.
«Маска из соды поможет против темных кругов под глазами, уменьшит опухшие веки и мешки. Она недорогая и не вызывает побочных эффектов, какие возможны при использовании дорогостоящих продуктов»,
- рассказали специалисты о преимуществах соды.
Чтобы сделать раствор, необходимо смешать 1 полную столовую ложку пищевой соды и половину чашки теплой воды или ромашкового настоя. Этому составу нужно дать остыть, насколько комфортно. В нем следует смочить ватный диск, а затем приложить его к коже под глазами и оставить на 15 минут. Затем ополоснуть лицо водой и нанести на кожу крем или косметическое масло.
Эксперты утверждают:
при ежедневном повторении процедуры результат не заставит себя ждать. Также, по их словам, использование пищевой соды может быть эффективным в случаях высыпаний и угрей на коже.