От темных кругов под глазами поможет обычная сода

Некрасивые темные круги и припухлости под глазами портят внешний вид и визуально делают старше. Но решением этой проблемы может стать обычная пищевая сода. Если регулярно использовать ее для масок в области под глазами, отражение в зеркале быстро начнет вас радовать.

На страницах журнала «Телеграф» косметологи поделились простым рецептом, помогающим избавиться от темных кругов под глазами и других проблем в крайне уязвимой области вокруг нижних век. Специалисты посоветовали с этой целью использовать аппликации из раствора пищевой соды.

«Маска из соды поможет против темных кругов под глазами, уменьшит опухшие веки и мешки. Она недорогая и не вызывает побочных эффектов, какие возможны при использовании дорогостоящих продуктов»,

- рассказали специалисты о преимуществах соды.

Чтобы сделать раствор, необходимо смешать 1 полную столовую ложку пищевой соды и половину чашки теплой воды или ромашкового настоя. Этому составу нужно дать остыть, насколько комфортно. В нем следует смочить ватный диск, а затем приложить его к коже под глазами и оставить на 15 минут. Затем ополоснуть лицо водой и нанести на кожу крем или косметическое масло.

Эксперты утверждают: