Ученые назвали обычные продукты, спасающие от рака

Совместный исследовательский проект британских ученых из Университета Уорика и сотрудников Университета Тромсё в Норвегии представил данные о том, что некоторые продукты питания стимулируют организм включать активный процесс аутофагии, благодаря которому человек оказывается защищенным от ряда болезней, включая рак. В частности, констатировали специалисты, их употребление помогает предотвращать рак толстой кишки, синдром раздраженной толстой кишки, болезнь Крона и язвенный колит.

Аутофагия – это самостоятельное избавление организмом от поврежденных элементов клеток, которые могут стать основой для развития опухоли.

Авторы исследования обнаружили, что аутофагию активируют природные соединения, которые содержатся в таких продуктах, как гранаты, красный виноград, груши, грибы, чечевица, соя и зеленый горошек.

«Их употребление активирует ресурсы организма в борьбе с воспалительными процессами и облегчает симптомы заболеваний кишечника», - приводится их мнение в Nature Communications.

Отметим, что недавно учеными было подтверждено наличие у красного лука особого оздоровительного свойства. Как показали многие научные исследования,

в красных сортах лука, содержится высокий уровень квертецина – флавоноида, который также провоцирует процесс очистки организма от старых клеток, утративших способность к дальнейшему делению.

Благодаря этой особенности красный лук как никакой другой высокоэффективно защищает от развития рака в организме.