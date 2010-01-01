10 признаков того, что человек НЕ болен раком

Список тревожных симптомов, по которым можно предположить наличие злокачественных новообразований, постоянно увеличивается. Но американские эксперты назвали 10 вероятных признаков того, что вам не потрубется лечение рака.

1. Симптомы, которые тянутся годами. Вы страдаете от головных болей, кашля или болей в спине на протяжении многих лет? Крайне сомнительно, чтобы это был рак.

Если бы так проявляла себя опухоль, она бы уже давно убила вас. Слишком долгосрочные проблемы вызывают неудобство и боль, но они не представляют смертельной опасности.

2. Симптомы, которые только что возникли. Если вы страдаете от каких-то ярко выраженных симптомов всего пару дней, то это вряд ли признаки рака. В большинстве случаев рак начинает проявлять себя медленно и последовательно.

3. Симптомы, которые приходят и уходят. Обычно рак так не работает. Опухоли вызывают постоянные симптомы, медленно ухудшающиеся в течение недель или месяцев. Конечно, существуют и исключения вроде рака кишечника, который способен вызывать диарею и кровь в стуле время от времени.

4. Вы молоды. Менее 1% большинства широко распространенных опухолей поражают людей моложе 40. К исключениям относятся рак яичек и лимфатических узлов. Также существуют некоторые редкие разновидности рака вроде лейкозов, которые атакуют детей.

5. У вас болезненная на ощупь шишка. Большинство шишек и уплотнений на теле не являются следствием рака, хотя их стоит проверить.

А вот большинство раковых шишек не являются болезненными на ощупь. Поэтому если при касании какая-то шишка болит, то это вряд ли признак рака.

Скорее всего, вы столкнулись с инфекцией, и вам требуются антибиотики.

6. Единственным симптомом является головная боль. Признайтесь, что вы в этом случае боитесь рака мозга. Но хорошая новость заключается в том, что вероятность опухоли мозга при одних только головных болях менее 0,1%. А вот если к головным болям присоединяются какие-то другие симптомы, то вам, безусловно, необходимо пройти через сканирование.

7. Вы не курите. Курение является самым большим предотвратимым фактором риска рака, связанным по меньшей мере с 14 опухолями, включая рак груди, голосовых связок, полости рта, мочевого пузыря, желудка и кишечника. Естественно, то, что вы не курите, не гарантирует того, что вы не станете жертвой рака, но этот факт существенно снижает его риск.

8. У вас имеется боль в груди. Конечно, это очень пугает женщин.

Однако если боль затрагивает обе части груди, то вам точно не следует волноваться о раке. Даже если она проявляется с одной стороны, то высока вероятность, что причина этого довольно безобидна.

9. У вас один только запор. Проявление только одного расстройства кишечника без всяких других симптомов, скорее всего, свидетельствует о том, что вам необходимо привести в порядок режим физических нагрузок и диету. Либо таким образом проявляются побочные действия определенных лекарственных препаратов. А вот при наличии дополнительно диареи или крови в стуле стоит посетить врача.

10. Ваши анализы являются удовлетворительными. Доктор, возможно, попросит вас пройти через анализы крови или рентген. Нормальные результаты этих анализов должны убедить вас в том, что рак вам не угрожает. Но если симптомы не хотят исчезать, то необходимо провести дополнительные исследования.