5 удивительных причин, делающих мужчин бесплодными

Эксперты назвали 5 малоизвестных причин уменьшения количества сперматозоидов. От этого показателя зависят шансы мужчины, который хотел бы стать отцом.

Доказано, что горячий душ или ванна с очень горячей водой в течение 30 минут снижают количество сперматозоидов. А вот у мужчин, которые отказываются от горячего душа, этот показатель сперматозоидов повышается почти на 50%.

Еще одно исследование продемонстрировало, что

мужчины, которые тратят на просмотр телевизора более 20 часов в неделю, имеют на 50% меньше сперматозоидов по сравнению с теми, кто не смотрит телевизор вообще.

А это доказывает негативное влияние сидячего образа жизни.

Эксперты в области лечения бесплодия полагают, что вдыхание слишком большого объема загрязненного воздуха приводит к повышенной концентрации свободных радикалов в крови. Это снижает качество сперматозоидов даже у исключительно фертильных мужчин.

Привычка класть ноутбук на колени приводит к постепенному повышению температуры тела в области мошонки.

При этом электромагнитное поле, которое генерируется ноутбуком, а также сигналы Wi-Fi могут негативно влиять на качество сперматозоидов. Откажитесь от этой привычки в работе с ноутбуками.

Западная диета разрушительна для мужской фертильности. Любовь к пицце, гамбургерам и консервам уменьшает количество сперматозоидов. А вот средиземноморская диета известна своей способностью благотворно влиять на мужское здоровье. Так что употребляйте побольше овощей, фруктов, морепродуктов и оливкового масла.