Латвийский профессор Данилан: Если в наши дни все вредно, почему люди живут дольше?

«Статистические данные свидетельствуют о том, что в Японии, США и в Европейском Союзе продолжительность жизни людей увеличивается, в том числе мужчин – не будем забывать, что мужчины тоже люди. Если уж нас травят со всех сторон пластмассой, телевизорами, продуктами, отчего же мы не передохли, как мухи, а совершенно наоборот – живем дольше?» - так думает профессор Рижского университета им. П. Страдыня; гастроэнтеролог Клинической университетской больницы им. П. Страдыня Анатолий Данилан.

Наше общество время от времени пугают тем, что та или иная вещь – вредная. Помню, как когда-то людям рассказывали, что наручные часы на батарейках вредны, даже импортированные цитрусовые фрукты вредны, а было время, когда всех пугали, что мы умрем, если будем смотреть телевизор.

Теперь пришел черед пластмассовых бутылок и бисфенола, входящего в их состав – сегодня уже даже проводится сбор подписей с целью запретить их.

Я неоднократно слышал подобное запугивание общества, поэтому смотрю на все это очень скептически.

Мышь, находящаяся рядом с телевизором, будет чувствовать себя плохо

Мне бы хотелось сказать так – чтобы рассуждать о том, что действительно вредно, должны проводиться научные исследования. Такая информация должна быть обоснованной и достоверной – не опыты на крысах, а долгосрочные исследования с огромными массами людей.

Если мы будем держать мышку у телевизора, она будет не очень хорошо себя чувствовать, но действительно ли по этой причине следует выбросить телевизор?

В свою очередь объемных исследований, которые доказывали бы, что пластмасса и бисфенол в повседневной жизни наносят вред человеку, в мире нет! Если найдете, покажите.

Если все вокруг вредно, почему люди живут дольше?

Я участвую в разных медицинских конгрессах за границей и скажу честно – нигде об этом не беспокоятся. Только в Латвии. Мой опыт говорит мне о том, что все эти разговоры исчезнут так же, как и появились. Подписаться-то мы можем за что угодно. Даже за мир во всем мире. Только неизвестно, воцарится ли он благодаря нашим подписям. Статистические данные свидетельствуют о том, что

в Японии, США и в Европейском Союзе продолжительность жизни людей увеличивается, в том числе мужчин – не будем забывать, что мужчины тоже люди.

Если уж нас травят со всех сторон пластмассой, телевизорами, продуктами, отчего же мы не передохли, как мухи, а совершенно наоборот – живем дольше? Никогда еще в нашей истории продолжительность жизни людей не была больше, чем сегодня. Со всей пластмассой, телевизорами и другими «ужасами» мы живем дольше, так, быть может, не так и вредно все это?

FOTO: пресс-фото

Сбор подписей не меняет истины

Возьмите две группы людей, обеим группам дайте пить из пластмассовых бутылок, только одним скажите, что «они пьют из безвредной пластмассы», а вторым – что «пластмасса вредная». Вот увидите – эффект будет, и совершенно не важно, что бутылки одинаковые. Это называется эффект «плацебо», и врачам о нем хорошо известно.

Сбор подписей еще ничего не значит, подписаться можно за все. Подписи – это не научное обоснование. Собирая подписи, нельзя узнать правду. С таким же успехом можно собирать подписи о том, есть ли Бог. И в таком случае, если мы соберем 10 000 подписей за то, что нет, то в Латвии Бога не будет? За пластмассовые бутылки мы тоже можем подписываться и кричать о том, что это дрянь, но правду это не изменит.

Вместо того, чтобы поднимать шум, давайте подумаем над тем, как переработать пластмассу и другие отходы, чтобы ими не были переполнены все кусты в округе.

Поверьте мне, отходы и их переработка – вот серьезная проблема, а не эта.

Алкоголь, табак и белые мухоморы

За 50 лет практики мне не встречались пациенты, которые отравились или заболели бы из-за того, что пьют из пластмассовых бутылок. Да, доказано, что алкоголь и табак вредят нашему здоровью, много таких пациентов обращаются к врачам. А вот таких, кто заболел бы от пластмассовых бутылок, у меня не было. Разные люди приходят, даже те, кто съел белые мухоморы или белену, но вот заболевших от пластмассы нет!

У меня складывается впечатление, что в этот раз речь идет о прибыли – кто-то хочет запугать общество, чтобы покупали именно его бутылки, и зарабатывать большие деньги. Четких научных доказательств нет, поэтому нет основания и для беспокойства. Иначе что получается?

Если большинство проголосовали за вред пластмассы, так оно и есть?! Простите, я в такие методы не верю! Я не верю, что продукты, которые в больших количествах используются во многих странах Европы и Запада, вредные.

С этим голосованием вообще следует быть осторожнее – это наивный прием, чтобы взбудоражить общество!