Полезная и вкусная еда, от которой вы не поправитесь

Проблема похудения была и останется актуальной во все века. И дело не столько в лишних килограммах, сколько в общем состоянии здоровья, которое существенно ухудшается у людей, которые неправильно питаются. Принято считать, что здоровая еда невкусная и несытная, но это не так. Есть, к примеру, пять продуктов, которые и очень вкусны, и полезны.

Недавно британские ученые сделали сенсационное открытие, рассказав, в каком возрасте чаще всего поправляются мужчины и женщины, и главное – от чего.

Но давно известно, что от большинства болезней существуют лекарства. А поскольку ожирение действительно считается болезнью, то и лечить ее надо правильным питанием.

Существует группа продуктов, свойства которых немного недооценены. Их можно употреблять хоть по десять раз на дню, и все равно оставаться в отличной форме:

Натуральный йогурт

Речь идет о йогурте не с прилавка магазина, а о домашнем (или греческом). Давно известно, что магазинные йогурты нельзя считать диетическими, поскольку в их составе есть сахар. В йогуртах много кальция, белка и полезных бактерий.

Белое мясо птицы

Этот продукт содержит много протеина.

Однако все равно, по мнению диетологов, не стоит увлекаться мясом. Специалисты доказали, что суточная норма мяса для одного человека должна вмещаться в его ладонь.

Морепродукты и рыба

Диетологи советуют есть морскую рыбу, она содержит в себе необходимый йод. Речная рыба может быть не так полезна из-за общей экологии водоемов.

Попкорн

Неожиданно, но факт. Чашка попкорна содержит всего 30 ккал, а ощущение сытости дает надолго.

Овсянка

Куда же без овсянки! Именно с нее диетологи советуют начинать свой день. Существует огромное количество рецептов приготовления овсянки.