Когда растительное масло становится опасным?

С точки зрения диетологии, растительные масла кажутся предпочтительными для здоровья, но всегда ли это справедливо? Специалисты считают, что некоторые растительные масла плохо влияют на обмен веществ.

На страницах веб-журнала Fiteria эксперты в области диетологии рассказали о том, что самые распространенные виды масел, используемые для жарки продуктов, – подсолнечное и кукурузное – на самом деле способны негативно отражаться на организме человека.

«Масло, получаемое из ядер подсолнечника, по данным исследований, вредит обмену веществ и самочувствию больше всего», - приводится в издании мнение специалистов.

По их словам, подсолнечное масло отличается высоким уровнем жирных кислот Омега-6. Эти вещества нужны организму, но – строго в умеренном объеме. Эксперты поясняют, что рафинированное подсолнечное масло содержит их на уровне 60%, а нерафинированное - 80%. Постоянное употребление пищи, приготовленной с использованием такого масла, способствует возникновению в организме микроскопических воспалительных очагов и мешает процессам восстановления. Так же и с кукурузным маслом.

Эксперты сообщили, что наиболее полезны для обжарки еды оливковое масло, кокосовое масло и масло Ги (топленое сливочное). Другой важный аспект - качество продукта.

Низкокачественные масла содержат вредные трансжиры, которые нарушают метаболизм, мешая нормальному усвоению жиров, которые начинают скапливаться во внутренних органах.

Говоря о потреблении масел, диетологи подчеркнули: «Для здоровья важно соблюдать рекомендуемую пропорцию поступающих с пищей жиров Омега-3 и Омега-6, а именно - один к одному».