Диетологи открыли секрет быстрого похудения

Журнал Cell Metabolism рассказал об исследовании специалистов из Йельского университета, обнаруживших, что сбросить лишний вес за короткое время помогает «диета диабетиков» - рацион с упором на низкокалорийную пищу. Эффект похудения при таком питании обеспечивается за счет понижения содержания глюкозы в крови.

Обычно низкокалорийное питание рекомендуется врачами пациентам с сахарным диабетом второго типа. Новое исследование продемонстрировало, что такое питание можно использовать всем в качестве способа похудения.

После того, как человек начинает питаться низкокалорийной пищей, в его организме начинают происходить определенные процессы, сообщили специалисты.

В ходе испытаний на животных было выявлено, что низкокалорийный рацион способствует снижению активности переработки печенью питательных компонентов в глюкозу.

Именно с интенсивной выработкой глюкозы и вследствие этого сниженной чувствительностью к инсулину связан рост жировой массы в организме.

В результате питания продуктами с невысоким уровнем калорий уровень содержания глюкозы в крови резко сокращается, а количество жира – уменьшается, показали опыты.

Теперь учеными будут проведены эксперименты с низкокалорийным питанием с участием людей.