Врачи назвали три обязательных на каждый день продукта

Задачу по выбору продуктов питания человеческий мозг многократно решает в течение каждого дня. Но, несмотря на все разнообразие блюд и закусок, которые сегодня доступны рядовому потребителю, какие-то из них должны неизменно оставаться в рационе, считают ученые.

Обычно все стремятся к тому, чтобы еда была разнообразной. Исследование сотрудников Корнельского университета (США) показало: в среднем человек более 200 раз в день принимает решения, связанные с едой и напитками, выбирая, что, где, когда и сколько покупать, есть и пить.

И хотя сами диетологи советуют питаться разнообразно, американские ученые заявили: некоторые продукты должны входить в каждодневный рацион, как бы это ни казалось скучным.

В частности, подходящей для регулярного употребления они назвали кашу из овса (из крупы, а не хлопьев).

Это идеальный выбор не только для завтрака, но и для гарнира, отметили эксперты.

Польза овсяной крупы, по словам специалистов, неоценима. В ней содержится много важнейших для поддержания здоровья микроэлементов – таких, например, как магний, фосфор, кальций, цинк, селен, витамины группы В и другие.

Овсянка подходит для питания людей не только здоровых, но и страдающих анемией, лишним весом или имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также со слабым сердцем.

Другой обязательный продукт – это яйца. Последние исследования окончательно опровергли утверждение о том, что в яйцах содержится слишком много холестерина, подчеркнули специалисты.

«Регулярное употребление яиц способствует поддержанию хорошей физической формы, помогает укрепить здоровье, улучшить память и умственные способности»,

- таков их вердикт.

Также, согласно выводам врачей из США, в постоянный рацион питания обязательно стоит включить натуральные кисломолочные продукты – например, кефир. В нем, как отмечают врачи, содержится много кальция - больше, чем в молоке.

«Помимо кальция кефир содержит и пробиотики, которые положительным образом влияют на пищеварительный процесс и формирование крепкого иммунитета.

Пить его не только можно, но и нужно на протяжении всего дня», - порекомендовали клиницисты.