Эксперты объяснили, почему перед родами нужно снимать все украшения

Немецкие акушеры рассказали, почему беременным перед родами нужно снимать все ювелирные украшения. В противном случае их здоровье, как и самочувствие малыша, оказывается под угрозой.

Довольно часто в роддомах медсестрам приходится буквально силой снимать с будущих мам ювелирные украшения. Многие женщины просто не понимают, каким образом кольца, бусы или серьги могут повлиять на роды.

Иногда женщины сталкиваются с теми или иными нарушениями вроде эдемы, вызывающими отеки пальцев, при которых удаление колец становится крайне затруднительным даже с использованием мыла.

Между тем опытные акушеры из Германии подчеркивают, что женщина должна позаботиться об удалении с тела любых ювелирных изделий перед родами.

Разного рода аксессуары на теле повышают риск инфекций, поскольку украшения не являются стерильными фрагментами металла, они также содержат на своей поверхности слишком большое количество микробов, невидимых невооруженным глазом.

Поскольку большинство ювелирных украшений изготовлены из металла, они способны быстро реагировать на любые изменения температуры, что может привести к ожогам.

Если украшения вступают в реакцию с какими-либо химическими веществами в родовой, то это может стать причиной отеков и других проблем с кожей.

Наконец,

во время родов многие женщины из-за высокого уровня боли совершают те или иные спорадические движения, и ювелирные украшения просто могут зацепиться за постельное белье или какие-либо другие поверхности, что приведет к травме.

Не стоит брать ювелирные украшения с собой в роддом даже на удачу, как это делают некоторые будущие мамы. Кольца, броши и сережки рекомендуется снять дома, а по возвращении их можно надеть снова. Если же вы все-таки хотите иметь какие-то талисманы, то ими могут быть мелкие игрушки или другие подобные предметы, прошедшие через необходимую стерилизацию.