6 натуральных ингредиентов, которые нельзя наносить на лицо

Французские косметологи назвали 6 натуральных ингредиентов, которые ни в коем случае не нужно наносить на лицо. Не следует считать, что если какой-то ингредиент является натуральным, то он обязательно принесет пользу и даст необходимый эффект в деле ухода за кожей и омоложения.

Спирт. Если у вас сальная кожа, то возникает искушение использовать спиртосодержащие растворы для ее высушивания.

Однако алкоголь забирает из кожи важнейшие липиды, белки и жиры, из-за чего она остается слабой и уязвимой перед воспалениями.

Майонез. Не слишком хорошей идеей является использование майонеза в качестве разновидности увлажнителя для кожи, поскольку этот продукт закупоривает поры, из-за чего возрастает угроза появления прыщей и угревой сыпи.

Сырые яйца. Наверное, какие-то подруги не раз говорили вам о том, что смесь из сырых яиц является превосходной маской для лица, которая укрепляет кожу и особенно полезна при наличии крупных пор. Однако в сырых яйцах могут содержаться бактерии сальмонеллы, и если вы будете их вдыхать, это способно спровоцировать серьезное пищевое отравление.

Лимонный сок. Ходят слухи о том, что с помощью лимонного сока можно избавиться от пигментных пятен и прыщей на коже. Это не так, поскольку

лимонный сок является кислотной субстанцией, которая изменит уровень pH на коже, разрушит кожный барьер, приведет к раздражениям и воспалениям.

Пищевая сода. Утверждается, что пищевая сода эффективна в борьбе с прыщами, но от этого ингредиента тоже стоит отказаться. Он изменяет уровень pH на коже и уменьшает толщину ее верхнего слоя, что может спровоцировать ожоги.

Корица. При использовании корицы в каких-либо средствах по уходу за кожей вы можете столкнуться с раздражениями и ожогами. Корица также изменяет уровень pH на коже.