Доказано! Овсянка по-особому действует на беременных

Сотрудники Института педиатрии Вашингтона рассказали в публикации журнала The Sun об особом эффекте, связанном с употреблением овсянки беременными женщинами. Выяснилось, что каша из овса оказывает влияние на здоровье младенца в утробе матери.

Употребление овсяной каши беременными женщинами приводит к тому, что

при родах в 92% случаев ребенок рождается гораздо более здоровым (по сравнению с детьми матерей, не любящих овсянку).

Прежде чем сделать такой вывод, специалисты провели ряд исследований, охвативших более 1000 женщин в возрасте от 22 до 35 лет.

К началу проекта каждая участница находилась в первом триместре беременности. Будущим мамам было предложено включить порцию овсянки в ежедневный рацион за три месяца до родов. Когда дети появились на свет, выяснилось: новорожденные, чьи матери ели овсяную кашу, демонстрировали гораздо более благополучные показатели здоровья.

«Овсянка содержит множество питательных веществ, которые положительно сказываются на самочувствии плода в утробе матери.

Сам младенец еще до появления на свет хорошо усваивает ценные пигменты питательной каши», - высказались в связи с этим исследователи.