Медики назвали продукты против морщин

Продукты питания, содержащие минералы и другие полезные вещества, способны продлить молодость кожи – проблема лишь в том, что никто не модифицирует свой рацион специально под нужды кожи и внешности. Эксперты рассказали, что нужно есть, если действительно хочется долго не стареть.

На страницах гастрономического издания Steak Lovers специалисты отметили, что

одним из лучших «продуктов вечной молодости» является овес. В овсяной крупе содержатся сложные углеводы, делающие ее продуктом с низким гликемическим индексом.

Употребление таких продуктов защищает организм от скачков сахара в крови, а вместе с этим - от акне и морщин.

Также для поддержания молодости кожи полезно регулярно употреблять апельсины. По словам экспертов, цитрусовые фрукты содержат много жидкости, которая необходима клеткам кожи, а также полны витамина С, который активирует производство коллагена, делающего кожу эластичной и гладкой.

Кроме того, здоровой коже необходим высококачественный белок, лучшим поставщиком которого является постная говядина. Ее необходимо употреблять в количестве одной порции 3 раза в неделю, подсказали медики.

Продлить молодость кожи минимум на несколько лет помогает и брюссельская капуста.

В ней присутствуют витамины А и С, а также фолаты, которые задерживают выведение коллагена из организма и защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолета.

Другой продукт молодости – виноград. В его кожице содержится ресвератрол – вещество, доказавшее в экспериментах свою способность замедлять процессы старения, включая иссушение кожи.