Уже не проблема: как убрать сосудистую сетку на лице

Купероз, или сосудистая сетка на лице, — распространенная проблема большинства девушек с тонкой кожей. Ведь ошибочно полагать, что купероз может появиться только у сильно пьющих и много курящих.

Выступающая сосудистая сетка на коже лица —

это естестественный ответ организма на резкие перепады температур, особенно если они низкие. Твой организм банально пытается тебе спасти жизнь...

Однако это не значит, что постоянный купероз нельзя вылечить. Более того, с ним обязательно стоит бороться.

Конечно, замаскировать сосудистую сетку можно с помощью зеленого консилера — он отлично борется с красным пигментом на коже, но и стоит разобраться с этим явлением. И потом вылечить.

Почему появляется купероз?

Так, купероз, или сосудистая сетка, — это результат того, что твои капилляры расширяются и лопаются от неправильного кожного кровообращения. Последнее появляется из-за недостаточной защиты лица. Ведь сама подумай,

сосуды — существа хрупкие, а ты на них обрушаешь холод, жару, ветер, повышенное давление и нагрузку в спортзале, лишний стресс.

От всех этих естественных раздражителей сосуды просто не выдерживают и решают покончить жизнь самоубийством.

Как решить эту проблему?

Первое, что стоит сделать — это начать профилактику и процесс повышения барьерных функций кожи. Отлично подойдет безинъекционная мезотерапия или другие салонные процедуры по назначению специалиста.

Также стоит исключить баню и солярий, процедуры, где тебя распаривают и разогревают. Горячие маски для лица — вообще яд в чистом виде.

Кроме того,

добавь в свой рацион полезные вещества: больше витамина С, витамина К и витамина Р. Они в избытке содержатся в таких продуктах, как цитрусовые, капуста, шпинат, вишня и шиповник.

И не забудь бросить курить и употреблять алкогольные напитки в большом количестве. Эти две составляющие — лучшие друзья сосудистой сетки на лице.

Если купероз приобрел довольно приличные масштабы (на твоей коже можно составить настоящую сосудистую карту) и его уже ни скрыть, ни замаскировать не получается, то стоит обратиться к дерматологу. Запущенные случаи купероза нельзя объяснить холодным климатом и перепадами давления — это требует комплексного лечения с помощью лазерной терапии.