Насколько в реальности опасны ватные палочки?

Ватные палочки – популярнейший продукт, предназначенный для ухода за телом, но в последнее время об их использовании появилось много противоречивой информации. Их применение в быту даже назвали опасным. Насколько оправданно такое заявление?

Специалисты, представляющие Национальный институт здоровья и ухода, расположенный в Ницце, высказали свое мнение по поводу опасности ватных палочек. Использование этих средств способствует образованию серных пробок в ушах, убеждены ученые. «Ватные палочки не предназначены для очистки ушной раковины.

Вместо того, чтобы поддерживать уши в чистоте, палочки, наоборот, разрывают естественный выход серных излишков, заталкивая их глубоко внутрь»,

- заявили французские исследователи.

Они рекомендуют в рамках личной гигиены по мере надобности протирать наружную часть ушной раковины влажной салфеткой или пальцами во время купания – этого достаточно.

Ушной проход не нуждается в очищении, он самоочищается, и излишки серы выходят наружу без дополнительных усилий. Проталкивать что-то глубоко в ушной канал крайне опасно,

предостерегли медики. Перепонки очень чувствительны, и многие люди незаметно для себя повреждают их ватными палочками, утверждают они.

Неоднократные травмы органов слуха чреваты развитием ушных инфекций и могут привести даже к глухоте, подчеркнули французские специалисты. Наиболее безопасным способом очистить уши от скоплений серы они считают аппаратное промывание с помощью пульсирующей машинки, которая безопасно проталкивает воду в ушной проход.