Ученые узнали, как сыр влияет на сердце

Ученые из Университета Сучжоу в Китае заключили, что ежедневное употребление кусочка сыра не только не повредит, а, наоборот, улучшит состояние сердца и сосудов. Ранее можно было услышать заявления о том, что богатый жиром и холестерином сыр – не слишком полезный продукт питания.

Употребление сыра способствует росту уровня «хорошего» холестерина и снижению количества «плохого» холестерина в крови, что благоприятно сказывается на сосудистой системе. Кроме того,

ряд веществ, содержащихся в сыре предотвращает закупорку артерий. Такой вывод в финале своего исследования сделали китайские специалисты.

Исследователи осуществили метаанализ 15 научных работ, в ходе которых изучалась связь определенных типов питания с различными заболеваниями.

Их итоговое резюме таково: «Регулярное употребление 40 граммов сыра уменьшает риск заболеваний сосудов и сердца на 14 процентов, инсульта - на 10 процентов».

Примечательно, что полученные данные согласуются с так называемым «французским парадоксом» - известным явлением, наблюдаемым во Франции.

При существующих там традициях питания, обязательно включающего в себя разные сорта сыров, французы редко страдают от нарушений работы сердечно-сосудистой системы.

Эксперты при этом отмечают, что французская кухня подразумевает не только постоянное употребление сыра, но и его грамотное сочетание с другими продуктами.