Косметологи рассказали, как сделать эпиляцию навсегда

Все девушка хотят иметь гладкие ножки. Но чтобы они были гладкими, необходимо использовать разные средства: крем, воск, бритву, эпилятор.

Процедуры по удалению волос часто оказываются болезненными, а эффект от них недолговечен. Но существует несколько способов, позволяющих избавиться от нежелательных волосков если не навсегда, то уж точно сразу на несколько лет. Например, популярное удаление волос – лазерная эпиляция. И не больно, и эффективно.

• Пожалуй, самый эффективный метод удаления волос – элос-эпиляция.

Это абсолютно безопасная процедура, которая практически не доставляет женщине неприятных ощущений. После нескольких процедур волоски могут исчезнуть совсем или же стать тонкими и совершенно незаметными.

Элос-эпиляция сочетает в себе электроэпиляцию и лазерную эпиляцию. Именно этим объясняется более стойкий эффект, который надолго сохраняется после проведения процедуры.

Женщины любят проходить процедуру элос-эпиляции. При ней девушку усаживают в удобное кресло. Обязательно придется надеть специальные защитные очки.

На кожу мастер наносит гель, который обладает охлаждающим эффектом. После этого кожа обрабатывается с помощью вспышек света.

Девушка вначале процедуры может почувствовать легкое покалывание. Однако оно быстро проходит.

Для того чтобы избавиться от волосков на несколько лет, необходимо провести около восьми процедур. Между двумя сеансами должен быть перерыв – как правило, это шесть недель.

• На много лет можно убрать ненужные волоски при помощи эпиляции лазером. Использовать лазер можно где угодно – на любом участке тела, и даже на лице. Боль при этом не ощущается.

Для того чтобы полностью избавится от волосков, необходимо провести около восьми процедур. Перерыв между двумя должен составлять два месяца.

• Совершенно безболезненный способ убрать волоски с любой части тела – это АФТ-эпиляция. Необходимо всего несколько процедур для того, чтобы заметить стойкий результат. Данный вид эпиляции содержит в себе два вида: фотоэпиляцию и лазерную эпиляцию. Благодаря этому можно смело сказать, что это самый современный и эффективный способ избавления от волосков.