Названы продукты для борьбы с бессонницей

На первом месте у диетолога зеленый и белый чай. Содержащийся в них L-теанин поможет успокоить нервную систему. На втором месте — чай из ромашки, который избавит от тревоги.

На третьей позиции — корица. Дело в том, что каждые несколько часов люди просыпаются из-за колебания уровня сахара в крови. Корица поможет стабилизировать этот показатель, а у больных диабетом даже снизить его.

Диетолог также рекомендует употреблять имбирь, лакрицу, маракую, лимон или лайм и плоды баобаба, которые содержатся в различных витаминных комплексах.

Все эти продукты успокаивают нервную систему, а потому благотворно влияют на сон.

В ноябре диетологи из Великобритании назвали продукты для повышения либидо. Сексуальность повышают грибы, яйца и скумбрия.