Британцы придумали антипохмельный завтрак

Набор для борьбы с похмельем называется Fix up Feast и состоит из яичницы из двух яиц с двумя ломтиками бекона и грибами, фасоли, авокадо и свежего шпината. Также в него входят овсяная каша с бананом и апельсиновый сок. Все эти продукты восстановят баланс белков, аминокислот и витаминов, после чего похмелье должно отступить.

По словам придумавшего этот завтрак повара Джозефа Юсеффа (Jozef Youssef), «похмельный завтрак» не только вкусный, но и идеально сблалансированный.

«Мне нравится создавать блюда не просто вкусные, а с доказанной учеными полезностью. Каждый ингредиент в нем поможет от определенного недуга, вызванного весельем накануне»,

— отметил он.

Антипохмельный набор стоит девять с половиной фунтов (около 11 евро) и будет продаваться с 8 по 22 декабря.