8 советов врача, как выдержать новогодние праздники и не спиться

Один из авторитетных российских специалистов с – главный врач «Клиники Маршака» Дмитрий Вашкин – в канун Рождества и Нового года дает советы, как традиционно начать праздник с бокала шампанского, уберечься от похмелья на следующий день и не спиться к завершению продолжительных выходных. В Латвии новогодние праздники не столь продолжительны, как в России, и тем не менее советуем воспользоваться советами медика.

1. Как быстро не запьянеть в новогоднюю ночь?

Для того чтобы встретить Новый год весело и без последствий для здоровья, не стоит употреблять спиртные напитки «заранее». Рекомендовано начинать проводы Старого года и садиться за праздничный стол не ранее 23:00.

Категорически не рекомендую смешивать спиртные напитки разных градусов в чистом виде. Если уж хотите разнообразия, то лучше пить слабоалкогольные коктейли. Обращайте внимание на качество алкоголя.

В Новый год заметно больше подделок, суррогатов. Еще один совет: пить следует маленькими глотками. Таким образом можно контролировать степень опьянения, продлить эйфорическую стадию.

2. Как не спиться во время новогодних выходных?

Главный и правильный совет нарколога – не употреблять алкоголь вовсе. Если отказываться от возлияний вы не намерены, то

я советую в течение новогодних праздников не употреблять алкоголь ежедневно и в больших дозировках. Следует заранее распланировать развлечения на период праздничных дней и включить туда занятия, не совместимые с употреблением алкоголя.

Кстати, в среднем в новогодние праздники число обращений к врачам увеличивается на 10-20%. Люди обращаются, чтобы выйти из запоя, прийти в себя к рабочим будням. Количество обращений людей, не страдающих хроническим алкоголизмом, возрастает процентов на 40-50.

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3. Как быстро прийти в себя после бурной ночи первого января?

Первой рекомендацией будет сон. Если у вас есть возможность остаться в постели, то не стоит торопиться с пробуждением - лучше хорошо выспаться. Очень часто после новогоднего застолья утром люди испытывают такие неприятные ощущения, как жажда, головная боль, тошнота, разбитость. Это связано с токсическим действием алкоголя на организм. Для того, чтобы облегчить такое состояние в домашних условиях, существует ряд рекомендаций, выполнить которые может каждый.

В первую очередь необходимо восстановить объем жидкости и баланс электролитов в организме. Используем такие напитки, как отвар из сухофруктов, мятный или ромашковый чай, минеральная вода, рассол от соленых, но не маринованных овощей.

Рекомендованы также прогулки на свежем воздухе и умеренные физические нагрузки. Однозначно не стоит в этот день переедать и посещать баню. Иногда состояние человека после излишнего употребления алкоголя может быть достаточно тяжелым и угрожать его здоровью и даже жизни. В этих случаях необходимы консультация и помощь специалиста.

4. Как нужно ПРАВИЛЬНО выпивать в праздник?

Не стоит употреблять алкоголь натощак, «смешивать» различные спиртные напитки, принимать алкоголь в большом количестве. Употребление алкоголя во время застолья должно сопровождаться достаточным, но не излишним количеством пищи. Кстати, нужно уметь не только ПРАВИЛЬНО выпивать, но и ПРАВИЛЬНО заедать.

Лучше есть поменьше жирного, острого. Это все отрицательно влияет на желудочно-кишечный тракт. Я советую есть фрукты, овощи, нежирное мясо, рыбу. В них содержится очень много незаменимых аминокислот, которые являются предшественниками гормонов радости, гормонов счастья.

При употреблении такой пищи повысится уровень эндорфинов, нейромедиаторов.

5. Как вести себя с пьяным агрессивным человеком?

Если человек находится в алкогольном опьянении и при этом ведет себя агрессивно, не нужно вступать с ним в ссоры и отвечать на его провокации. Если есть возможность, его стоит изолировать (например, уложить спать). Однако в случае угрозы для здоровья и жизни окружающих или самого бунтаря необходимо вызвать скорую помощь или полицию.

6. Как вести себя человеку, который не употребляет алкоголь, в компании выпивающих?

Непьющий в компании человек ничем не отличается от употребляющих. Поэтому я рекомендую ему так же веселиться и участвовать во всех новогодних развлечениях.

Стоит сделать одно исключение. В том случае, если от употребления алкоголя отказывается зависимый человек, то ему изначально следует выбирать непьющую компанию, дабы избежать провокации и срыва.

7. Какими средствами необходимо заранее запастись на случай алкогольной интоксикации?

Абсорбенты помогут вывести токсины из организма, ферменты поджелудочной железы снижают нагрузку на ЖКТ и улучшают пищеварение, препараты янтарной кислоты снижают интенсивность опьянения, если принимать их до употребления алкоголя, и помогают организму восстановиться после праздников.

8. Чем заняться на каникулах, если принципиально отказаться от употребления алкоголя?

Существует множество «трезвых» альтернатив. Различные зимние виды спорта и развлечения, такие как катание на коньках, тюбинг, горные лыжи, сноуборд, посещение SPA-центров. В дни новогодних каникул проводится много культурных мероприятий. Как врач хочу пожелать всем весело встретить праздники, которые запомнятся не только застольем, но и теплым, душевном временем, проведенным в кругу близких людей!