Каждый пятый в Латвии питается неправильно: профессор Данилан о проблеме переедания

21% жителей Латвии признают, что имеют тягу к нездоровму питанию, об этом свидетельствуют данные «Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka». Большинство из этих людей рассказали, что в целом придерживаются нездорового образа жизни. В свою очередь пятая часть (24%) из них отметили, что в повседневности недостаточно времени уделяют занятиям спортом.

В соответствии с результатами опроса, мужчины (24%) чаще выбирают неполезный обед по сравнению с женщинами (19%). В свою очередь, если рассматривать результаты опроса в разных возрастных группах, можно заключить, что

чаще всего нездоровой пищей увлекаются люди 45-54 год (25%), а реже всего - 55 до 74 лет (18%). Среди молодых людей 18-24 лет нездоровую пищу в повседневности употребляет каждый пятый.

А если рассматривать результаты по типу населенного пункта, то больше всего приверженцев нездорового питания проживают в сельской местности (28%).

Гастроэнтеролог Анатолий Данилан, комментируя данные опроса, указывает, что они соответствуют реальной ситуации - в Латвии действительно практически каждый пятый придерживается нездоровых принципов питания, и чаще всего проблема связана с перееданием.

«Самая большая ошибка для нас в Латвии заключается в том, что мы стараемся придерживаться здорового образа жизни только посредством соблюдения принципов здорового питания.

Этого недостаточно - важно думать и о физической активности», - поясняет профессор. «Мы переедаем, поэтому у нас много людей с болезнями сосудов, много пациентов с проблемами работы печени, много больных сахарным диабетом».

Врач указывает, что соответствовать действительности могли бы и данные о людях в возрасте 45-54 года как самых- частых «грешников» в плане нездорового питания. «Там все вместе - более сидячий образ жизни, малоподвижность, сон у экранов ТВ», - объясняет А. Данилан. Он также отмечает, что

жители Латвии не так часто соблазняются такими блюдами, как, например, картофель фри, чипсы и бургеры, сколько употребляют сладкое и сахар.

«Сложно сказать, какая здесь должна быть норма - для каждого своя, но показатель того, что пора остановиться, совершенно очевиден - когда видим, что появляется животик. Ситуация с перееданием у нас серъезная, но есть хорошая новость - США мы еще не обогнали», - рассказывает гастроэнтеролог.

А. Данилан также выделил в качестве проблемы малоподвижность. Данные «Индексa здоровья Mana Aptieka & Apotheka» свидетельствуют о том, что

7% жителей чрезмерно увлечены виртуальной средой, что свидетельствует о малоподвижности, а также сказывается на общем уровне качества жизни. Среди таких людей каждый пятый в возрасте от 18 до 24 лет.

Исследование, организованное «Индексом здоровья Mana Aptieka & Apotheka» при сотрудничестве с Центром исследований рынка и общественного мнения SKDS, было проведено в апреле этого года, всего в опросе участвовали 1003 респондента в возрасте от 18 до 74 лет.