Названы главные опасности вегетарианского питания

Ученые обнаружили еще одну опасность вегетарианской диеты. Она отрицательно сказывается на уровне энергии человека, состоянии его кожи и даже психике.

Переключение на исключительно растительную вегетарианскую диету может снизить уровень энергии человека, привести к вздутиям и даже вспышкам угревой сыпи в том случае, если баланс питательных веществ окажется нарушенным. Хотя в последние годы популярность вегетарианского питания стремительно растет, эксперты не устают напоминать о том, что в подобного рода пище ощущается нехватка ключевых ингредиентов: витамина B12 и белка.

Снижение доли этих питательных веществ в питании может привести к появлению прыщей, хронической усталости и даже депрессии, а также скоплениям газов в животе, которые появляются там из-за употребления большого количества бобов.

Диетологи из Нью-Йорка рассказывают, что многие веганы и вегетарианцы жалуются на плохое самочувствие, а это объясняется неправильным подходом к формированию набора тех питательных веществ которые они получают. При нехватке витамина B12 человек столкнется с усталостью и физическим истощением. Этот витамин содержится в яйцах, рыбе, курином мясе и сыре.

Организм не способен воспроизводить данный витамин и хранить его, поскольку он является водорастворимым, а значит, выводится с мочой. Вегетарианцам необходимо принимать пищевые добавки с витамином В12 или добавлять питательные дрожжи в свою пищу. Дефицит витамина также может спровоцировать депрессию, потерю памяти и плохое настроение.

Нехватка белка в вегетарианском питании отрицательно скажется на состоянии мышечной массы, кожи, волос и ногтей.

Больше всего белка содержится в мясе, но вегетарианцы могут получать его с арахисовым маслом, соей, орехами, а также с витаминными добавками.

Отказ от рафинированных углеводов, содержащих большое количество волокон, может отрицательно повлиять на процессы пищеварения. Необходимо быть особенно осторожными с протеиновыми коктейлями, которыми часто увлекаются вегетарианцы. В их составе высокий уровень сахара, а это грозит повышенным риском диабета.