Диетологи назвали лучшие для зимы натуральные жиросжигатели

Использование этих натуральных стимуляторов метаболизма в зимнее время помогает не только оставаться стройным, но и защитить здоровье от типичных сезонных заболеваний. На страницах издания WomanHit рассказали о том, как подстегнуть организм сжигать больше жира.

В качестве одного из естественных жиросжигателей медики порекомендовали воду с лимонным соком.

Большое количество «цитрусового» витамина С эффективно борется с проблемой жировых отложений. Кроме того, употребление лимона, благодаря его веществам, уменьшает чувство голода.

Также полезен имбирь, который активирует процессы пищеварения.

Помимо этого, специалистами рекомендуются яблоки и яблочный уксус – они нормализуют работу ЖКТ, ускоряют обмен веществ, препятствуют перееданию.

Авокадо уже давно «прописался» в наших супермаркетах, и это хорошо. Его употребление стимулирует кровообращение и сжигает жиры, чему способствует существенное содержание в плодах авокадо аминокислоты L-карнитина. Кроме того,

зимой следует налегать на бобовые – фасоль, чечевицу, горох. Специалисты рекомендуют каждый день употреблять в пищу примерно 130 граммов этих продуктов:

что, по их словам, дает эффект устойчивого снижения веса.