Определены самые полезные в мире овощи

Есть несколько овощей, которые полезны вне сезона и потому обязательно должны быть включены в рацион питания. Об этом эксперты рассказали в KitchenMag, при этом одним из таких полезнейших овощей они назвали обыкновенную капусту.

Простая и дешевая капуста, по словам специалистов, содержит в своем составе соединение метилметионин, которое оказывает позитивное действие на организм при язвенных болезнях желудка и гастрите. В зимнее время именно капуста, а не цитрусы, является наиболее полноценным источником витамина С, добавили они.

«В белокочанной капусте витамина С в несколько раз больше, чем в мандаринах и лимонах, что делает овощ незаменимым для профилактики вирусных заболеваний»,

- заметили медики.

Также суперполезными названы морковь и свекла. Ученые пояснили, что морковь, в отличие от многих овощей, не теряет, а, напротив, увеличивает полезные свойства при температурной обработке. Морковь содержит много бета-каротина (витамина А), а также магний, цинк, витамины Е и С. Ежедневное употребление снижает риск развития рака, подчеркивают медики.

Что касается свеклы, то этот дешевый корнеплод является мощным антиоксидантом, снижающим уровень холестерина в сосудах. В ней также много витамина С, железа, магния и цинка. Свекла идеально подходит для защиты от усталости и анемии.

Баклажан называют «овощем долголетия» - в его кожуре содержатся мощные антиоксиданты, улучшающие функционал головного мозга и память.

Благодаря витаминной составляющей, клетчатке и микроэлементам в их составе баклажаны позитивно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, препятствуют развитию диабета.

В список самых полезных вошел и картофель. Этот овощ, по словам экспертов, не только богат витаминам С и В - его крахмал играет роль важнейшего для организма пребиотика. Помимо этого, употребление картофеля, в котором соединяются калий и магний, препятствует образованию тромбов.

Кроме того, в перечне самых полезных оказались чеснок и кабачки.