Как избежать праздничного переедания: 3 главных совета диетолога

Диетолог Джина Флорио дала на страницах журнала Marie Claire несколько советов о том, как проще защитить себя от склонности к перееданию за новогодним столом. По словам специалиста, одна не в меру обильная праздничная ночь вполне способна увеличить талию на несколько лишних сантиметров.

По словам диетолога, многие люди, предвкушая вечер с застольем, специально стараются не есть, чтобы насладиться затем вкусными блюдами. Но именно из-за такого поведения на вечеринке или за ужином пищи съедается гораздо больше, чем это нужно человеку.

«Лучше перед ужином съесть какое-нибудь богатое белком блюдо – так вы сможете быстрее отказаться от дополнительных порций», - отметила эксперт.

Другое правило - слушать свой желудок, поглощать еду маленькими кусочками и тщательно ее пережевывать. Часто за праздничным столом едят, потому что скучно: закусками и жеванием скрашивают свое времяпровождение. «Не повторяйте такой ошибки, потому что это точно приведет к негативным последствиям», - предостерегла Джина Флорио.

Еще один секрет, который позволяет не переедать, заключается в том, чтобы запивать алкоголь водой. Специалист пояснила:

когда выпивается много алкоголя и мало воды, организм начинает чувствовать постоянный голод, побуждающий есть и не наедаться.

«Полностью отказываться от алкоголя не требуется. Просто после каждого бокала алкогольной напитка выпивайте стакан воды - это спасет не только от переедания, но и от опьянения», – посоветовала диетолог.